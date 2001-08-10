Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2023
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На юге Сахалина возможен сход снежных лавин
15:48, | Новости общества Сахалина и Курил

На юге Сахалина возможен сход снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 марта 2023 года лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинск (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности с. Санаторный и с. Синегорск), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

3 марта 2023 года лавиноопасно на территории Невельского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинск» (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности с. Санаторный и с. Синегорск), сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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