На юге Сахалина возможен сход снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 марта 2023 года лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинск (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности с. Санаторный и с. Синегорск), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

3 марта 2023 года лавиноопасно на территории Невельского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинск» (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности с. Санаторный и с. Синегорск), сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.