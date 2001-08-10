Участки более чем на двадцати улицах Южно-Сахалинска уже отремонтированы литым асфальтом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по устранению дефектов дорожного полотна, возникших в зимний период, продолжаются. Ямочный ремонт улично-дорожной сети Южно-Сахалинска для удобства автомобилистов ведут в вечернее и ночное время, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, технология с применением асфальтобетонной смеси, так называемым литым асфальтом, позволяет работать при минусовых температурах. Подрядные организации заполняют ей дорожные дефекты. Это мера позволяет поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии до наступления среднесуточных плюсовых температур, когда начнутся основные дорожные работы.
Так, в ночь на 1 марта, специалисты вели ремонт на участке улицы Комсомольской от Детской до Фабричной. Напомним, смесь применяется на дефектах до 1 кв. м. Асфальт вокруг ямы сначала фрезеруется, продувается от пыли и мусора, затем она заполняется.
- Всего с начала зимнего периода отремонтировано 575 квадратных метров асфальта на разных улицах Южно-Сахалинска. Мониторинг ведем регулярно, в планах устранить еще около 80 квадратных метров дефектов, работы планируется провести на участках ул. Пуркаева, Пушкина, Фабричной, Чехова, по пр. Мира, - рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.
Отметим, работы ведутся по поручению мэра города Сергея Надсадина. Ранее глава областного центра поставил задачу проводить ремонт автодорог методом литого асфальтирования не дожидаясь наступления весны.
Ремонты проводят подрядные организации в рамках контрактов по содержанию дорог. С декабря специалисты провели работы на участках ул. Амурской, Бумажной, Горького, Дзержинского, Железнодорожной, Карла Маркса, Колодезной, Красной, Комсомольской, Ленина, Лермонтова, Фабричной, Поповича, Пуркаева, Сахалинской, Тихоокеанской, Чехова, Физкультурной, пр. Победы; в Дальнем — по ул. Алые розы, Большая Полянка, Первая Московская.
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