Добровольцы на Сахалине выполнили метание боевых гранат РГД-5
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине добровольцы выполнили упражнение по метанию наступательных боевых гранат РГД-5, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе ежедневных занятий по боевой подготовке на войсковом стрельбище «Троицкое» все обучаемые, в не зависимости от своей воинской должности и звания, выполнили норматив по метанию боевой гранаты.
Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. Первые броски личный состав выполнял учебными гранатами РГД-5, отрабатывая при этом точность и дальность броска, а уже после перешли к боевым боеприпасам.
По условиям выполнения упражнения, гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на удалении 25 м.
Особое внимание при проведении занятий по метанию боевых гранат уделялось соблюдению техники и мер безопасности.
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