Андрей Турчак раскритиковал регионы за срыв сроков проведения капремонта школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году по программе должны быть капитально отремонтированы 1527 зданий. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен быть завершен во всех регионах, которые участвуют в программе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнется. В 363 школах – продолжится в рамках двухлетнего цикла с прошлого года.

«Из 1527 объектов по 803 все процедуры завершены, и заключены контракты. Это 52%. По 700 – в стадии завершения, многие уже на подписи», – сообщил Андрей Турчак.

При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области и Севастополь.

«По согласованию с Министерством в Севастополе будет замена объекта. Тем не менее, мы договаривались, что 20 марта все контракты должны быть заключены. Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

«В условиях постоянных обстрелов приграничных территорий, необходимости восстанавливать оперативно инфраструктуру, отвлечения сил и средств на строительство оборонительных сооружений, – коллеги блестяще справляются с другими задачами. И эти задачи с нас никто не снимал», – указал Андрей Турчак. Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия» проведет анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.

«У нас более чем в 50 регионах пройдут выборы разного уровня. И если вы считаете, что долги по школам (программа капремонта школ – прим.) никак не повлияют на волеизъявление наших избирателей, то глубоко заблуждаетесь. В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах», – подчеркнул Андрей Турчак.

- Модернизация сферы образования является очень важным направлением стратегии развития Сахалина и Курил, - рассказала координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. - Масштабная программа капитального ремонта в регионе позволит вдохнуть новую жизнь в школы области. В 2023 году эта программа охватит 13 школ и 5 детских садов, особое внимание уделяется сельским образовательным учреждениям. Сельские школы на островах получат возможности для нового роста. Например, в школе с. Покровка Долинского района появятся современные мастерские, здесь будет своеобразный центр профориентации для ребят. Ученики и педагоги активно участвуют в разработке проекта капремонта, даже при выборе цветовой гаммы учитывается мнение ребят и их родителей. Программу капремонта школ мы называем проектом перезапуска учебных заведений на селе. Мы хотим сделать пространство школы притягательным для детей. Ребята смогут заниматься здесь тем, к чему действительно лежит их душа.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.