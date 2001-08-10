Сахалинцев приглашают на первенство по рыболовству в Поронайск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Любителей зимней рыбалки приглашают принять участие в Открытом личном первенстве Поронайского городского округа по спортивному рыболовству. Традиционные соревнования состоятся 4 марта на реке Поронай в районе острова Северный.
Посостязаться за звания мастера рыбной ловли могут все желающие со своими орудиями лова – одиночными удочками (максимально количество удочек – 2 штуки) с блеснами, либо один «комбайн». В этом году организаторы допустили использование наживки.
Первенство будет проводиться раздельным зачетом среди мужчин, женщин, детей и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (при наличии подтверждающего документа) в два этапа – предварительный и финальный. Согласно положению лучшие результаты определятся по наибольшему весу выловленной корюшки, корюшки-малоротки. В случае отсутствия корюшки – по наибольшему весу выловленной наваги или чекушки.
Дополнительно среди участников первенства проведут конкурс «Лучший бурильщик» среди мужчин и конкурс «Лучшая бурильщица» среди женщин. Специальные призы подготовлены для номинаций «Самая длинная рыба» и «Первая пойманная корюшка».
Парад открытия состоится в 9:00, начало первенства – в 9:30. Регистрация в день проведения первенства с 7:30 до 8:45. Победителей и призеров ждут ценные призы.
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