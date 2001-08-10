Южно-Сахалинск и Ленинский район города Минска заключили соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главы администраций Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и Ленинского района города Минска Роман Мельник заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в режиме видеоконференцсвязи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, партнерские отношения между администрацией островной столицы и Республикой Беларусь были установлены 7 лет назад.

- Подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Ленинского района, безусловно, важный шаг. У Южно-Сахалинска уже есть успешный опыт взаимодействия с республикой Беларусь. В конце прошлого года мы стали побратимами с Гродно. И это хорошая точка опоры для дальнейшего развития отношений, упрочнения торгово-экономических, научно-технических и культурных обменов, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Глава администрации Ленинского района Минска Роман Мельник также выразил уверенность, что такое перспективное и взаимовыгодное сотрудничество станет весомым вкладом в административное, экономическое и культурное взаимодействие межу городами.

Напомним, что в прошлом году Российская Федерация и Республика Беларусь отметили 30-летний юбилей установления дипломатических связей, а 28 ноября 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства РФ в Гродно.

Также 22 ноября прошлого года в рамках заседания рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества Республики Беларусь с Сахалинской областью достигнуты договоренности об увеличении поставок сельхозпродукции, техники и оборудования, а также о сотрудничестве в сфере мелиорации.

Сегодня в Южно-Сахалинске действует несколько магазинов и сетей магазинов, специализирующихся на реализации белорусских товаров. Кроме того, часть автобусов, работающих на городских маршрутах — производства Минского автомобильного завода, этой весной муниципалитет ожидает поступления партии для обновления автопарка. Для уборки дорог в Южно-Сахалинске задействована техника высокого качества белорусской компании «Амкодор».