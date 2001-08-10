Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2023
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12:37, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске пройдет семинар "Прокачай свой бизнес в режиме онлайн"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К участию приглашаются представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане города. Организаторы мероприятия - администрация Южно-Сахалинска и ООО «ДВ Медиа Групп».

Семинар состоится 2 марта с 11.00 до 13.00 в зале заседаний администрации по адресу ул. Ленина, 173, 4 этаж.

1. Программой предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

2. Чем полезна цифровая платформа МСП для бизнеса.

3. Новые возможности Телеграм.

15 современных платформ от российских разработчиков, которые помогут в развитии бизнеса.

Заявки на участие в семинаре необходимо направить по электронной форме, размещенной на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5), отдел поддержки предпринимательства.

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