Ледовые катки в Южно-Сахалинске завершают работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре в связи со сменой температурного режима завершают работу ледовые катки. В этом сезоне на территории городского округа работало 16 ледовых площадок, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Бесплатные катки были организованы в центральных районах города, а также в селах и планировочных районах в том числе в Синегорске, Ново-Александровске, Луговом, Дальнем, Березняках, Старорусском, Ключах, Октябрьском.
Как рассказал директор МАУ «Спортивный город» Илья Прудников, наиболее популярными у горожан и гостей города были ледовые катки, расположенные у Дома торговли и на стадионе «Медик». Еще одной точной для массового катания был каток на стадионе «Космос» в парке.
Напомним, сезон катания стартовал в областном центре в конце декабря. Большим спросом ледовые площадки пользовались в выходные и праздничные дни. Так, в период новогодних праздников за сутки большие катки (на стадионе «Медик» и возле Дома торговли) посещало свыше 300 человек. На ледовых площадках проходили мероприятия. Отметим, впервые для желающих освоить коньки в этом году были организованы бесплатные занятия с инструктором.
Добавим, сезон катания на коньках продолжается в городском парке. В марте горожане смогут проводить время на мобильным катке, расположенном в районе Генеральской аллеи. Режим работы опубликован на сайте учреждения. Также в настоящее время продолжает работу каток «Космос». О времени его закрытия будет сообщено дополнительно.
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