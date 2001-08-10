В Южно-Сахалинске прошли среди дружин юных пожарных соревнования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 февраля 2023 года, на территории МБОУ СОШ №16 прошли соревнования среди дружин юных пожарных общеобразовательных организаций «На линии огня», в организации и проведения которых принимали участие сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области, Департамент образования администрации г. Южно-Сахалинска и МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска», рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Соревнования состояли из четырех этапов, первым этапом 4 участника команды должны были правильно надеть боевую одежду пожарного, с чем ребята успешно справились. Во втором этапе дети поработали с пожарными рукавами, где юные пожарные показывали свои навыки при скатывании рукавов в одинарной и двойной скатке, а также смогли проложить рукавную линию от трёхходового разветвления. Третьим этапом стали первичные средства пожаротушения, где каждый участник получил индивидуальную карточку с заданием, в которой нужно было определить тип огнетушителя и расставить таблички с обозначением классов пожара. В заключительном четвертом этапе ребята продемонстрировали знания оказания первой помощи пострадавшему.

Места распределились следующим образом:

Первое место заняла дружина юных пожарных МБОУ СОШ №4;

Вторыми стали учащиеся МБОУ СОШ №23;

МАОУ СОШ №30 заняли почётное третье место.

Данные соревнования формирует у школьников сознательное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, стремление к здоровому образу жизни, увлечение спортом и самое главное – дружбу и поддержку, ведь неотъемлемое качество добровольной дружины юных пожарных – умение работать в команде!