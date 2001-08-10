В преддверие 8 марта в Южно-Сахалинске состоится праздничная ярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ярмарка " Весна подарками красна" уже много лет приглашает южно-сахалинцев и гостей города в преддверие весеннего праздника 8 Марта в ДК Железнодорожник за подарками любимым мамам, бабушкам, сёстрам, подругам.

Более 40 мастеров представят свои работы в технике скрапбукинг, валяние, керамике, бижутерие, интерьерных композиций из холодного фарфора и многих других направлений декоративного искусства. Разнообразные куклы, мишки игрушки, украшения, открытки, альбомы, вязаные изделия, пряники, шоколад, изготовленные в разных техниках ДПИ, станут чудесными подарками представителям прекрасной половины человечества!

Гостей ждут 4 марта в ДК Железнодорожник с 11 до 16 часов.