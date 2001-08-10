Тихоокеанское
информационное агентство
1 Марта 2023
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09:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские фигуристы завоевали несколько призовых мест на Кубке Приморского края

Сахалинские фигуристы завоевали несколько призовых мест на Кубке Приморского края

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прошедшую субботу в Уссурийске завершился второй этап Кубка Приморского края по фигурному катанию, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".

На данный турнир съехались фигуристы со всей территории Дальнего Востока. В общей сложности участниками соревнований стали 180 спортсменов самого разного возраста, начиная от четырех лет.

Спортсменам потребовались два соревновательных дня, чтобы определить лидеров по итогам выступления в короткой и произвольной программах.

Команду Южно-Сахалинска представили девять воспитанников спортивной школы «Кристалл». Результатом выступления наших спортсменов стали несколько призовых мест. Так, по программе второго спортивного разряда серебряную медаль завоевала Пяткина Алена. В третьем спортивном разряде второе место заняла Ангелина Чернявская. София Ершова также стала второй в третьем юношеском разряде. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Элина Гениатова, которая выступила по программе второго юношеского. 

Бронзовыми призерами стали Таисия Слободина (юный фигурист) и Виктория Плотникова (второй спортивный).

Теперь спортсменам предстоит подготовка к финальному этапу соревнований, который состоится в апреле в Уссурийске.       

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