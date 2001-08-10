Сахалинские фигуристы завоевали несколько призовых мест на Кубке Приморского края
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прошедшую субботу в Уссурийске завершился второй этап Кубка Приморского края по фигурному катанию, рассказали ТИА "Острова" в спортшколе "Кристалл".
На данный турнир съехались фигуристы со всей территории Дальнего Востока. В общей сложности участниками соревнований стали 180 спортсменов самого разного возраста, начиная от четырех лет.
Спортсменам потребовались два соревновательных дня, чтобы определить лидеров по итогам выступления в короткой и произвольной программах.
Команду Южно-Сахалинска представили девять воспитанников спортивной школы «Кристалл». Результатом выступления наших спортсменов стали несколько призовых мест. Так, по программе второго спортивного разряда серебряную медаль завоевала Пяткина Алена. В третьем спортивном разряде второе место заняла Ангелина Чернявская. София Ершова также стала второй в третьем юношеском разряде. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Элина Гениатова, которая выступила по программе второго юношеского.
Бронзовыми призерами стали Таисия Слободина (юный фигурист) и Виктория Плотникова (второй спортивный).
Теперь спортсменам предстоит подготовка к финальному этапу соревнований, который состоится в апреле в Уссурийске.
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