Южносахалинцам предлагают военную службу по контракту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пункт отбора на военную службу по контракту в Южно-Сахалинске ведет прием граждан в возрасте от 18 лет с категориями годности к военной службе А и Б. Желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Медицинское освидетельствование проводится в поликлинике по месту регистрации. Те, кто состоят на воинском учете в военном комиссариате Южно-Сахалинска, могут пройти медицинское освидетельствование в поликлинике №4 (ул. Комсомольская, д. 200).
Гражданам, которые состоят на воинском учете в других военных комиссариатах области, после прохождения медицинского освидетельствования необходимо прибыть в пункт отбора для подачи заявления. Он расположен по адресу: ул. Комсомольская, д. 219.
Как уточняют в военном комиссариате Южно-Сахалинска, контракт заключается на срок от трех месяцев до года (или более). После его заключения гражданам предоставляется единовременная выплата в размере 495 тыс. руб. Она включает 195 тыс. руб. при заключении контракта сроком на год и более в соответствии с указом президента Российской Федерации, а также 300 тыс. руб. - при убытии на СВО (в течение одного месяца) от правительства Сахалинской области.
Также предусмотрены ежемесячные выплаты от 190 до 400 тыс руб. (в зависимости от звания, стажа, категории), которые назначаются после прохождения подготовки. Кроме того, служащим предоставляются отпуск до 75 дней, бесплатный билет на отдых в любое место страны, компенсация коммунальных платежей 50% и др.
Дополнительную информацию об условиях отбора на военную службу можно получить по телефонам: 8-800-100-75-56, 8(4242) 24-40-90.
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