Еще одна южно-сахалинская семья готовится к переезду из аварийного дома в новую квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Часть вещей новоселы уже перевезли из старого дома 1953 года постройки на ул. Ленина в просторную квартиру на ул. Смирнова. Окончательно семья планирует перебраться в новостройку уже в марте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Квартира полностью готова для проживания, ремонт - от застройщика: установлены стеклопакеты, межкомнатные и входная двери, на пол уложен линолеум, стены оклеены обоями. Есть мойка, электроплита, водонагревательный титан, сантехника.
Старшая в семье Надежда Захарова. Она коренная сахалинка, сейчас на пенсии. Последнее место работы — социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок».
- Очень рады, что дождались переселения. Конечно, подальше от того района, где жили, где все знаем. Но квартира там просто сыпалась вся, невозможно было подержать никакими ремонтами, - рассказала женщина. - Здесь квартира хорошая, светлая. Много воздуха, большие комнаты, просторная кухня. Очень нравится район. Из окна — прекрасный вид на «Горный воздух», сопки, храм. Думаю, обживемся.
Надежда подчеркнула, что в доме очень тепло. Еще одно преимущество новой квартиры — два светлых, уже остекленных балкона. Хозяйка рассказала, что любит заниматься цветоводством. И на одном из балконов хочет организовать небольшой сад из петуний.
Среди новоселов — и другие жильцы аварийного дома на ул. Ленина. Напомним, программа переселения горожан из ветхого и аварийного жилья находится под контролем мэра города Сергея Надсадина и реализуется при поддержке правительства Сахалинской области.
В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется расселить около 4 тыс. кв м аварийного жилья. Новые квартиры получат 187 человек.
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Новости общества Сахалина и Курил
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