Православный молодежный форум посвятили юбилею Сахалинской епархии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Православный молодежный образовательный форум «Благовест над островами» проходил с 23 февраля на территории санатория «Лесное озеро» в Корсаковском районе. В этом году он был посвящен 30-летию образования Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Участниками мероприятия стали более 60 молодых людей и девушек из различных районов Сахалинской области, а также представители из Хабаровска, Владивостока, Саратова и Москвы. В течении четырех дней ребята слушали лекции по истории, участвовали в творческих мастер-классах, проходили начальную военную подготовку, смотрели фильмы о православных миссионерах и первооткрывателях Дальнего Востока, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской епархии.

В один из дней форума с его участниками встретился архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Владыка побеседовал с ребятами о духовной жизни, рассказал об истории епархии, а также ответил на вопросы.

«Желаю всем вам, чтобы ваша православная вера всегда была сознательной и вдохновенной, чтобы вы никогда не унывали, чтобы вам не казалось, что в Церкви скучно. В Церкви интересно, в ней есть много вдохновляющего, яркого. Получить заряд на многие годы вперёд помогает, общение с близкими по духу людьми, добрые дела, которые вы вместе совершаете. Доброе дело всегда приносит радость и утешение. Делитесь радостью с ближними, и помните, что Господь никогда не оставляет любящих Его», — подчеркнул архиерей.

Молодых людей интересовали вопросы, касающиеся различных аспектов церковной жизни: почему владыка выбрал для себя путь христианства, какие обеты дают монахи, есть ли выбор у младенцев, которых решают крестить и многое другое.

Отвечая на вопросы участников форума, архиепископ Никанор подчеркнул, что существует прямая связь между православием и патриотизмом. По его словам, в любом храме учат тому, что невозможно полюбить дальнего, не полюбив ближнего – семью и Родину. Владыка Никанор отметил важность проведения этого форума, поблагодарил организаторов за понесенные труды, и благословил их на дальнейшую работу.

Образовательные занятия для участников форума проводили председатель епархиального молодежного отдела протоиерей Виктор Горбач, доктор исторических наук Владимир Лавров, поэт и композитор Станислав Бартенев, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, руководитель регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин» Майя Кириллова.

Со словами напутствия к ребятам обратился руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов, а занятия по НВП проводили представители 68-го армейского корпуса. Директор областной детской библиотеки Наталья Чаус и писатель Денис Чернов напомнили о творчестве поэта Александра Твардовского и его самом популярном персонаже солдате Василии Теркине. Сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» организовали мастер-класс по раскрашиванию бюста этого литературного героя.

Настоящим подарком для ребят стала встреча с известной исполнительницей Юлией Чичериной, которая поделилась с молодежью своими впечатлениями о поездках в Донецкую и Луганскую республики, выступлениями на передовой, своим видением свободы творчества и счастья, а также исполнила несколько песен.

Еще одним итогом образовательного форума стало развитие просветительского проекта. Как рассказал протоиерей Виктор Горбач, в 2023 году российская общественность будет отмечать 140 лет со дня рождения Ивана Александровича Ильина — не только выдающегося русского философа, но и одного из любимых мыслителей Президента, которого он часто цитирует во время своих выступлений. Иван Ильин читается самым проницательным русским философом: более полувека назад он ответил на многие вопросы, которые сегодня стоят перед обществом и политическим руководством.

«Сахалинская региональная организация «Братство Александра Невского» подготовила просветительский проект, посвященный сохранению духовного наследия Ивана Ильина. Мы надеемся, что при поддержке правительства области сможем рассказать об этом уникальном человеке молодежи региона», - отметил протоиерей Виктор Горбач.

Форум организован СРОО «Братство Александра Невского» при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области и Южно-Сахалинской и Курильской епархии.