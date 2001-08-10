В прошлом году государственной поддержкой воспользовались более 100 предпринимателей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений муниципальной экономической политики. В прошлом году субсидии на развитие бизнеса получили более 100 предпринимателей Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В городском округе популярными направлениями для организации бизнеса остаются сферы строительства, общественного питания, услуг. На сегодняшний день в областном центре зарегистрировано более 20 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2021-2022 гг годовой оборот субъектов малого и среднего предпринимательства возрос более чем на 17%.
По словам директора департамента экономического развития Павла Павленко, муниципалитет предоставляет субсидии на компенсацию фактически понесенных затрат, приобретение оборудования, модернизацию основных фондов, лизинговое оборудование, переобучение и другие направления. В этом году размер финансовой поддержки планируется увеличить.
- В городском округе только финансовых механизмов поддержки насчитывается более 20 единиц. Кроме того, мы предлагаем имущественную поддержку – это предоставление на льготных условиях объектов муниципальной собственности, а также консультационную и информационную поддержку. Мы проводим семинары, где рассказываем о насущных проблемах, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего бизнеса при осуществлении своей деятельности, - рассказал директор департамента экономического развития Павел Павленко.
Одним из первых получателей субсидии на развитие своего дела в этом году стала южносахалинка Тата Велигурова. Два года назад она создала бренд постельного белья «Тykva Home».
- Я сделала бизнес из своего хобби – очень люблю шить. Мы с мужем не могли найти подходящее постельное белье, и я сшила первый комплект для нас. Мы подумали, что у многих людей есть такая же проблема. Так родилось мое дело, - рассказала южносахалинка.
Мастерская «Тykva Home» специализируется на индивидуальном пошиве постельного белья. Как добавляет предприниматель, комплекты, созданные в студии, пользуются популярностью не только в областном центре, но и отправляются в другие регионы России. Заказы приходят из Москвы, Калининграда, Крыма. С помощью средств субсидии Тата Велигурова планирует расширить бизнес и включить новое направление – пошив текстиля для дома.
Отметим, в прошлом году на субсидии для предпринимателей Южно-Сахалинска было выделено более 57 млн рублей. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при участии правительства Сахалинской области.
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