Сахалинская автоинспекция рассказала об изменениях в ПДД с 1 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изменения коснутся при проезде перекрестков, где организовано круговое движение, электросамокатов, а еще появятся новые дорожные знаки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции

Итак, с 1 марта 2023 года в России вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения.

Поправки коснутся водителей электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Теперь такие устройства получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ). Во-первых, теперь данные устройства будут считаться именно транспортным средством, а лицо, которое управляет им, водителем. Во-вторых, скорость на самокате должна быть не выше 25 км/ч, в-третьих, масса электросамоката, на котором можно ехать по тротуарам и велодорожкам, должна быть не больше 35 кг.

Приоритет на тротуарах остается у пешеходов, а для перехода дороги водителям электросамокатов придется спешиться. И, наконец, водители электросамокатов смогут ездить вместе с велосипедистами по правому краю проезжей части. Правда, разрешено это будет только лицам с 14 лет и на дорогах с разрешенной скоростью не более 60 км/ч. На тех улицах, где допустимая скорость выше 80 км/ч, проезд самокатов запрещен.

Изменения также коснулись и правил проезда перекрестка, где организовано круговое движение. Так, на перекрестке равнозначных дорог дорогу должен будет уступить въезжающий, а на перекрестке неравнозначных дорог уступать будут те, кто въезжает с второстепенной дороги. У тех, кто въедет на круговое движение с главной дороги, сохранится приоритет.

Кроме этого, появятся два новых дорожных знака — первый (белый прямоугольник с изображенной вилкой электроприбора) обозначит зарядку для электромобилей, а второй — красный круг с нарисованным внутри автобусом — проинформирует о запрете движения автобусов (кроме маршрутных и школьных). На дорогах, где запрещено движение электросамокатов, установят еще один знак: белый прямоугольник с изображенным человеком на таком транспортном средстве.

Еще вводится дополнительная табличка «Вид транспортного средства», которая уточняет действие других дорожных знаков. Это прямоугольник с изображенным внутри человеком на самокате. Если он размещен под каким-либо знаком, это означает, что действие знака распространяется на лиц, использующих данный вид транспорта.

А также изменится внешний вид водительских удостоверений. На обратной стороне водительского удостоверения перестанут печатать штрихкод. Ранее предполагалось, что такая система идентификации поможет инспекторам оперативно получать информацию о владельце удостоверения, однако на практике штрихкодом практически не пользовались.

Стоит напомнить, что в октябре 2022 года в России появился электронный сервис по предъявлению водительского удостоверения через мобильное приложение. Документы можно загрузить в приложение «Госуслуги Авто», а полученный QR-код предъявлять инспектору. Но пока проект действует экспериментально, поэтому водителям все же необходимо при себе иметь бумажный вариант удостоверения.

Более того, вводится новый порядок проверки водителей на освидетельствование. Так, наряду с проверкой в присутствии двух понятых теперь проводить освидетельствование на состояние опьянения можно будет под видеозапись. Основания те же — запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, не соответствующее обстановке поведение и другое. Присутствие алкоголя по-прежнему будут определять по наличию в выдыхаемом воздухе этилового спирта до 0,16 промилле. Если водитель отказывается от проверки, его отправляют на медицинское освидетельствование.