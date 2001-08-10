Сахалинца будут судить за то, что он избил нетрезвого наемного работника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя пгт. Южно-Курильск, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 13 октября 2022 года фигурант на базе зашел в одну из бытовых комнат, где обнаружил спящего работника в состоянии алкогольного опьянения, который должен присматривать за его хозяйством, расположенным на территории базы.

Первому не понравился тот факт, что мужчина уже неоднократно был нетрезвым. Последнему обвиняемый нанес несколько ударов в шею и голову, после чего сказал пострадавшему покинуть базу. Мужчина отправился к своему другу, но там ему стало хуже, поэтому вызвали скорую помощь. Позже эксперт установил, что потерпевшему по результатам травм причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.