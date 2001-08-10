На юго-восточном побережье Сахалина выходить на лед 1 марта опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", 1 марта в заливе Мордвинова припай устойчив на участке от с. Лесное до м. Свободного на удалении от берега до 1,5 км.

На других участках юго-восточного побережья Сахалина выходить на лед опасно.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.