В Южно-Сахалинске увеличилось число бизнесменов и самозанятых граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра состоялось первое в этом году заседание консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, на котором подведены итоги работы за 2022 год и обозначены задачи на 2023-й, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С докладом об итогах работы администрации Южно-Сахалинска в сфере поддержки бизнеса и самозанятости граждан за 2022 год выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко. Он отметил, что на сегодняшний день в городском округе зарегистрировано более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан. Их количество увеличилось более чем на 12%.

Годовой оборот малых и средних предприятий к уровню 2021 года возрос практически на 17% и оценивается в 103 млрд. руб. Налоговые поступления в бюджет городского округа от предпринимательской деятельности составили 2,8 млрд. руб. Численность занятых в малом и среднем бизнесе возросла до 43%.

Напомним, в городе реализуется большой комплекс мер по адресной финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержке. Помощь бизнесу оказывается в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также при содействии правительства Сахалинской области.

По результатам проведенных отборов в 2022 году 106 хозяйствующим субъектам предоставлено 117 субсидий на общую сумму свыше 57 млн. рублей. На поддержку профессиональной деятельности 21 самозанятого направлено свыше 800 тыс. рублей.

За счет поддержки муниципалитета возмещены затраты бизнеса по приобретению 36 зарядных станций для электротранспорта, спецоборудования для перевода авто на газ, участию в выставках, оплате образовательных услуг, а также на осуществление деятельности социально ориентированных объектов потребительского рынка, дошкольного и дополнительного образования детей.

Более 23 млн. рублей направлено на субсидирование затрат по приобретению производственно-технологического оборудования в сфере строительства, геологоразведочных работ, производства бетонных изделий, мебели, монтажа систем кондиционирования воздуха, медицинской диагностики и другие направления. Начинающим предпринимателям оказана поддержка в реализации бизнес-идей. Также для управляющим компаниям предоставлялась субсидия на приобретение снегоуборочной (снегоочистительной) техники, а также сохранены меры поддержки субъектов социального предпринимательства и бизнесменов в возрасте до 35 лет.

Имущественной поддержкой в отчетном периоде воспользовались 8 предпринимателей. Напомним, арендные площади используются бизнесом для предоставления услуг по содержанию и ремонту жилфонда, организации точек общественного питания, присмотра и ухода за детьми. Напомним, перечень имущества для оказания поддержки по итогам прошлого года увеличен на 10% и составляет 89 объектов.

В числе первоочередных задач на текущий год Павел Павленко обозначил – привлечение дополнительных средств на финансовую поддержку, совершенствование порядка и условий ее предоставления, а также установление льгот за аренду муниципального имущества в рамках оказания поддержки бизнесу и самозанятым.

На заседании Консультативного Совета также одобрен план основных мероприятий по развитию предпринимательства городского округа и распределение 33,9 млн. рублей по видам адресной финансовой поддержки бизнеса и самозанятых на 2023 год.

Также в ходе заседания в рамках имущественной поддержки бизнеса право аренды муниципального нежилого здания сроком на 5 лет продлено одному из малых предприятий города для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.