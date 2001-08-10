Господдержку на 3 млрд рублей получили участники программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), на Дальнем Востоке общая сумма средств, предоставленных участникам с момента старта программы «Гектар» в рамках действующих мер государственной поддержки, достигла 3 млрд рублей. За это время порядка 4,5 тыс. человек воспользовались различными льготами, субсидиями и грантами для развития своих проектов «на гектарах». В КРДВ отмечают, что среди участников программы наиболее востребованными являются меры поддержки в сфере сельского хозяйства.

Директор департамента реализации проекта «Дальневосточный и Арктический гектар» КРДВ Юлия Тищенко: «На сегодняшний день количество участников программы «Гектар» в ДФО и АЗРФ совокупно превысило 115 тысяч. Такие существенные показатели стали возможны в том числе благодаря работающим мерам поддержки, которые помогают гражданам в освоении полученной земли. Лидерами среди регионов по объему выплат являются Хабаровский край, где участники программы «Гектар» воспользовались средствами на сумму свыше 637 млн рублей, а также Сахалинская область, где получателям предоставлена поддержка на 592,7 млн рублей, и Приморский край с общим объемом выплат в 563,8 млн рублей. Замыкают пятерку регионов, лидирующих по объему поддержки, Амурская область и Республика Саха (Якутия), где получателям гектаров оказана помощь на 431,1 и 320,5 млн рублей соответственно».

Юлия Тищенко добавила, что в настоящее время для участников программы «Гектар» в ДФО доступны около 40 действующих федеральных, региональных и муниципальных мер господдержки. Из них самыми популярными являются:

- субсидии на поддержку личных подсобных хозяйств, в том числе для покупки кормов по льготным ценам;

- «Дальневосточная ипотека» на строительство собственного дома «на гектаре»;

- квота на заготовку древесины с целью ИЖС;

- грант «Агростартап»;

- грант на развитие семейной фермы;

- единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве юрлица, индивидуального предпринимателя, в том числе при регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;

- гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

«Важно отметить, что во многих субъектах ДФО органы исполнительной власти оказывают содействие участникам программы «Гектар» через разработку и внедрение региональных мер поддержки. Хорошо известен проект «Якутский гектар», по которому граждане Республики Саха (Якутия) могут получить дополнительные земельные участки для расширения своих хозяйств. Банки предлагают специальные финансовые продукты для предприятий малого бизнеса. Успешно работают региональные губернаторские гранты. Уже имеющиеся меры поддержки дополняются и совершенствуются. Так, в феврале 2023 года постановлением Правительства РФ были увеличены размеры гранта «Агростартап». Для тех, кто разводит крупный рогатый скот - производителей мяса и молока – максимальный объем предоставления средств был увеличен с 5 млн до 7 млн рублей. В сфере растениеводства «Агростартап» увеличился с 3 млн до 5 млн рублей. Этим же постановлением с 10 млн до 20 млн рублей увеличен максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Федеральные и региональные меры поддержки призваны стимулировать сельское хозяйство, помогать дальневосточникам реализовывать их бизнес-проекты на земле, в том числе полученной в рамках программы «Гектар», - отметила Юлия Тищенко.