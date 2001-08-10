Путинный форум соберет на Сахалине более 60 участников из 30 регионов России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский форум студенческих путинных отрядов организован молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при грантовой поддержке Росмолодёжи и Правительства Сахалинской области.
3 марта в Южно−Сахалинске стартует Всероссийский форум путинных отрядов. Его главным организатором стала Анастасия Рокина, которая выиграла грант от Федерального агентства по делам молодёжи на Всероссийском форуме «ОстроVа». Девушка впервые побывала на Сахалине в составе путинного отряда. Именно тогда и зародилась идея собрать ребят со всех регионов России.
«Много лет занимаюсь студенческими отрядами. Считаю путинное направление перспективным и интересным для молодежи, особенно, как возможность увидеть и узнать новые регионы России, возможно, вернуться туда после окончания ВУЗа. Идея провести форум была уже несколько лет, так как путинные отряды в России есть, но их мало. В основном это связано с тем, что студенты мало знают про само производство, про условия труда и быта на заводе. Поэтому возникла идея собрать представителей со всей страны и показать им, что Сахалин — это не край земли, а интересный и перспективный регион, а рыбообработка − технологичный процесс», − отметила Анастасия Рокина.
Сумма гранта от Росмолодёжи, который Анастасия выиграла на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа», составила 1 миллион рублей. Форум разделили на два этапа. Очный пройдет в Южно−Сахалинске с 3 по 5 марта. Вторая часть состоится уже в онлайн формате, в апреле. Как отмечают организаторы форума, за три дня его участники предложат дополнительные механизмы вовлечения студенческой молодёжи в рыбоперерабатывающую отрасль. На площадках будут организованы мастер-классы, дискуссии, круглые столы. Ключевым мероприятием форума является форсайт-сессия, по итогам которой будет сформирована стратегия развития путинных отрядов России на период 2023-2025 годов.
«Путинный форум – это пример того, как человек, не живущий на территории Сахалинской области может организовать интересное мероприятие, получить уникальный опыт в работе, собрать людей из других регионов и внести вклад в развитие отрасли. Анастасия и команда студенческих отрядов, агентства по делам молодёжи, агентства по развитию человеческого капитала проделали большую работу. Уверен, что форум пройдёт на отлично и уже летом мы увидим его участников в составе путинных отрядов у нас на Сахалине», − отметил руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.
Форум пройдет с 3 по 5 марта и соберёт 60 человек из 7 федеральных округов и 30 регионов России. Участники приедут из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Алтайского краев, Амурской, Омской, Томской, Свердловской, Ростовской областей Республики Тыва, Татарстана, Мордовии, Якутии, Санкт-Петербурга, Калининградской, Архангельской и Сахалинской областей.
Отметим, что в этом году Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События пройдет в Южно−Сахалинске с 8 по 14 августа. Его организаторы Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи Сахалинской области.
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