В Сахалинской области проверят систему оповещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это произойдет в среду, 1 марта. В рамках плановой комплексной проверки готовности систем оповещения населения во всех районах области проверят элементы региональной системы оповещения населения, в том числе – громкоговорители, светодиодные экраны, мобильные комплексы информирования и другую технику. В теле- и радиоэфире озвучат информацию о проводимой проверке, рассказали ТИА "Острова" в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.

Данное мероприятие является необходимым для нормального функционирования системы оповещения. Одновременный запуск всех оконечных устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения. Проверка будет проводиться в промежуток между 10.00 и 11.00.

Услышав сигнал, населению следует соблюдать спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение теле- и радиоэфира являются плановыми. Никаких практических действий предпринимать не требуется.