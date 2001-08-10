Исторический архив приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на День открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 марта архивисты Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник - День архивов. Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10 марта 1720 года. В этот день Петром I был подписан первый в России государственный акт - "Генеральный регламент или Устав". Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса).

В свой профессиональный праздник исторический архив Сахалинской области откроет двери всем желающим. Вы сможете не только познакомиться с историей архива, но и узнать много интересного и полезного. В программе мероприятия: знакомство с редкими и особо ценными документами, книгами и фотографиями, посещение архивохранилища документов Архивного фонда Сахалинской области, мастер-класс по генеалогии, блиц викторина для знатоков истории, кинопоказ оцифрованного документального фильма из фондов архива, а также консультация специалиста по социально-правовым запросам в формате вопрос - ответ, которая пройдет для гостей мероприятия с 15-30 до 16-30.