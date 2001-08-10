Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 28 февраля, торговля осуществляется по следующим адресам:
- ярмарочная площадка по адресу: пр. Мира, 106А: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - от 50 до 100 руб/кг.
- южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ "Янтарь": навага от 50 до 90 руб/кг, камбала - от 50 до 100 руб/кг;
- севернее строения №13 по ул. Сахалинской, у супермаркета "Столичный": навага от 50 до 90 руб/кг;
- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и Лермонтова: навага от 50 до 90 руб/кг;
- с северной стороны строения по бул. Анкудинова, 17Г: навага от 50 до 90 руб/кг;
- ТЦ "Странник", ул. Украинская, 107: навага - 68 руб/кг;
- магазин "Странник", ул. Ленина, 316: навага - 68 руб/кг;
- ТЦ "Странник", Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 20б: навага - 68 руб/кг;
- магазин "Странник", с. Дальнее, ул. Ударная, 46: навага - 68 руб/кг;
- магазин "Алина", Ново-Александровск, 2-я Красносельская, 14б: навага - 68 руб/кг;
Торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".
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