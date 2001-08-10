Тихоокеанское
информационное агентство
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09:06, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке начнут собирать беспилотники

На Камчатке начнут собирать беспилотники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Камчаткского края планируют поддержать компанию «Крылья Камчатки», которая занимается проектировкой и сборкой беспилотников. Такое решение было принято на оперативном совещании в правительстве края, пишет ИА "Кам 24".

«Такие производства, безусловно, будем поддерживать, ведь летательные аппараты необходимы во многих направления, начиная от задач СВО, заканчивая лесным хозяйством», – сообщил глава региона Владимир Солодов. 

В Сахалинской области такая работа уже ведется, беспилотники доставляются на фронт. На Камчатке летательные аппараты для нужд военнослужащих закупают, в числе прочего, на собранные жителями края средства в рамках гуманитарной помощи.

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