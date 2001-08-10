Сахалинские школьники изучают основы начальной военной подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В апреле еще 31 школа Сахалинской области присоединится к внедрению курса основ начальной военной подготовки для старшеклассников. Опыт в пилотных образовательных организациях признан результативным.

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Южно-Сахалинске состоялось промежуточное подведение итогов первого этапа апробации курса внеурочной деятельности по основам НВП. В нем приняли участие педагоги, воспитатели кадетских школ, руководители общеобразовательных организаций, сотрудники Института развития образования им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича. Участники круглого стола отметили интерес к новому курсу со стороны учащихся и педагогов. Министр образования, координатор партийного проекта «Новая школа» Анастасия Киктева еще раз напомнила о главной задаче программы.

Важно понимать, что цель программы - комплексное формирование социально активной личности, гражданина, патриота своей страны. На занятиях ребята изучают яркие страницы истории развития армии и флота России, получают навыки оказания доврачебной помощи и выживания в незнакомой местности. Все это, безусловно, пригодится им в жизни, - отметила министр.

Реализация проекта началась в Сахалинской области с января 2023 года. Сейчас основы НВП преподают в 50 школах региона в формате внеурочной деятельности. Они разработаны для учеников восьмых классов.

Обязательную переподготовку проходят и учителя, их обучают на базе Института развития образования @iroso_65. Наставниками и советниками по реализации программы выступают действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, руководители патриотических организаций.

С четвертой четверти уроки по основам НВП начнутся еще в 31 школе Сахалинской области, а к 1 сентября их количество увеличится до 133. В апреле для ребят, прошедших обучение, проведут первый военно-патриотический слет, где они смогут интересно провести время и пройти практическое обучение.