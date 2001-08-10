Квитанции за капремонт в Сахалинской области начали приходить по новому графику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начисления за февраль собственники получат в марте. Электронная квитанция будет загружена в личном кабинете собственника на сайте Фонда или отправлена на E-mail, указанный ранее в заявлении, до 5 числа.

- Бумажные платежные документы будут приходить в течение месяца, следующего за расчетным. Их доставку обеспечивает Почта России. Для корректного отображения оплаченных взносов, рекомендуем вносить плату до 25 числа месяца, - подчеркнула начальник абонентского отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Оксана Кобзева.

Квитанции будут доставлять всем собственникам. В них будут указаны начисления по взносам и размер льготы, если собственнику она предоставляется. Специалистам абонентского отдела регионального оператора предстоит ежемесячно сверять сведения с базой данных министерства социальной защиты Сахалинской области.

Напомним, что корректировка выставления квитанций произошла с начала текущего года, в связи с изменением порядка предоставления компенсации по уплате взносов для собственников, относящихся к льготным категориям граждан. Процедуру упростили по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Теперь компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт по льготным категориям будет напрямую перечисляться региональному оператору. Таким образом, льготникам начисления будут производиться за минусом размера компенсации.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется гражданам старше 70 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, детям войны, а также семьям, имеющим детей-инвалидов при условии, что указанные граждане являются собственниками жилых помещений.