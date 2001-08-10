В Поронайске широко отметили Масленицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье, 26 февраля, традиционно закончилась Масленичная неделя. В последнее воскресенье зимы жители Поронайского района провожали холодное время года и зазывали весну. Народные гуляния, посвященные празднику, состоялись во многих населенных пунктах городского округа. Но самое широкое празднование, как и обычно, прошло в районном центре на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова.

Веселыми народными мелодиями и торговыми рядами с вкусной продукцией сахалинских производителей встречала гостей праздника городская площадь. Началась Масленица с уличного шествия «Масленичный поезд». На сцене развернулось театрализованное представление, а самодеятельные коллективы города и подготовили обширную концертную программу. Выступления на сцене сменяли всевозможные масленичные забавы и конкурсы.

Мужчины демонстрировали свою силу и удаль – поднимали гири и мешок с сахаром. Самые смелые испытали свои силы и поднялись за подарками на "ледяной" столб. Поронайская детвора участвовала в эстафетах и конкурсах, мастерили поделки на мастер-классах, играли в «хоккей в валенках». Не обошелся праздник и без главного угощенья — блинов. В одной из палаток бесплатными блинами и чаем поронайцев угощали сотрудники культурно-досугового центра «Мир». Потчевали вкусными блинами всех желающих и веселые скоморохи, разгуливавшие по площади.

По традиции в день Масленицы подвели итоги ежегодного конкурса масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2023». В этом году поронайцы активно откликнулись и смастерили Маслениц на любой вкус и цвет, как в традициях русского масленичного гуляния, так и в современной интерпретации. Несколько десятков авторских красочных и оригинальных ростовых кукол изготовили творческие коллективы школ, учреждений культуры, кружков рукоделия и декоративно-прикладного творчества, семьи и мастерицы со всего района. Лучшими были признаны масленичные куклы Ольги Галанцевой и коллектива центральной модельной библиотеки. Второе место в конкурсе заняли работы Светланы Федотовой и филиала поронайской ДШИ в селе Восток, третье место – куклы Надежды Зыковой и ГКОУШИ г. Поронайска.

Больше десятка призов было разыграно в ходе праздничной лотереи. Утюг, чайник, весы, отпариватель и многое другое достались участникам розыгрыша. И, конечно же, главный приз – робот-пылесос тоже нашел своего обладателя.

Массовое народное гуляние с играми, забавами и потехами и соревнованиями завершилось сожжением соломенного чучела – символа уходящей зимы и масленичным хороводом.