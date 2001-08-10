Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2023
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В Сахалинской области проверят систему оповещения
17:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Углегорский район ждет комплексное развитие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко для городского округа разработан план комплексного развития на три года. Он включает более сотни мероприятий – строительство жилых домов и социальных объектов, ремонт дорог и дворов, модернизация ЖКХ и создание комфортных общественных пространств, закупка передового медицинского оборудования и улучшение экологической ситуации. Исполнение плана находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области.

Жители района давно ждут решения вопроса с водоснабжением. Уже этим летом в Углегорске установят два новых больших резервуара чистой воды, каждый объемом 1240 кубометров. Как уверяют проектировщики, теперь жители будут обеспечены качественной водой, даже в случае аварий, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.

Из капитальных работ планируется выполнить модернизацию системы промывки имеющихся фильтров станции очистки и обеззараживания воды в Шахтерске. Кроме того, в Шахтерске и Никольском станции реконструируют. А для решения проблем с теплоснабжением в Углегорске отремонтируют более 1 километра теплосетей.

– Уже в этом году сдаем восемь новостроек для переселенцев из аварийного жилья. Три дома в Углегорске – на улицах Инженерной и Красноармейской, пять – в Шахтерске на Окружной. Это 440 комфортных квартир «под ключ», – рассказал глава городского округа Федор Филин.

Масштабные работы запланированы и в части благоустройства. В районе капитальным и косметическим ремонтом охватят 20 домов. В 9 домах приведут в порядок системы электроснабжения и водоотведения. Список продолжает расширяться. Управляющие компании проводят встречи с жителями, и графики ремонтов корректируются.

Продолжатся работы по капитальному ремонту дорог и придомовых территорий. В райцентре приведут в порядок Приморскую, Горную, Речную, Ударную, Рабочую и другие улицы.

Из масштабных объектов – уже в этом году в Шахтерске завершается строительство центра культурного развития, начальной школы на 400 мест, дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов.

- Сейчас почти 300 наших воспитанников обучаются в здании 1951 года постройки. Поэтому все мы с нетерпением ждем нового красивого центра культурного развития. Мы уже предварительно оценили комфортные просторные помещения и остались очень довольны. Уже совсем скоро можно будет провести там первое занятие, – рассказала директор детской школы искусств имени А.К. Лядова Ольга Вылекжанина.

В трехлетнем плане предусмотрен также капитальный ремонт краеведческого музея и углегорской поликлиники. Для центральной районной больницы приобретут компьютерный томограф, а для поликлиники Шахтерска – современной рентген-аппарат. В школах Лесогорского и Бошняково отремонтируют пищеблок, в школе Краснополья – внутренние помещения.

- Я регулярно посещаю районы Сахалинской области и провожу встречи с людьми. Жители Углегорского района – активные, неравнодушные – каждый раз поднимают множество актуальных вопросов. О разбитых дорогах, грязной воде, обшарпанных фасадах, нехватке медицинского оборудования. Углегорский городской округ – один из самых экономически благополучных в нашем регионе. И люди в угледобывающем районе хотят жить хорошо. Правительству области я поручил совместно с муниципальной администрацией разработать комплексный трехлетний план развития района. В нем нашли отражение все социально значимые вопросы, которые задавали жители Углегорска и сел района. Следить за исполнением этого плана будем со всей строгостью, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

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