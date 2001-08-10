Углегорский район ждет комплексное развитие
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко для городского округа разработан план комплексного развития на три года. Он включает более сотни мероприятий – строительство жилых домов и социальных объектов, ремонт дорог и дворов, модернизация ЖКХ и создание комфортных общественных пространств, закупка передового медицинского оборудования и улучшение экологической ситуации. Исполнение плана находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области.
Жители района давно ждут решения вопроса с водоснабжением. Уже этим летом в Углегорске установят два новых больших резервуара чистой воды, каждый объемом 1240 кубометров. Как уверяют проектировщики, теперь жители будут обеспечены качественной водой, даже в случае аварий, рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.
Из капитальных работ планируется выполнить модернизацию системы промывки имеющихся фильтров станции очистки и обеззараживания воды в Шахтерске. Кроме того, в Шахтерске и Никольском станции реконструируют. А для решения проблем с теплоснабжением в Углегорске отремонтируют более 1 километра теплосетей.
– Уже в этом году сдаем восемь новостроек для переселенцев из аварийного жилья. Три дома в Углегорске – на улицах Инженерной и Красноармейской, пять – в Шахтерске на Окружной. Это 440 комфортных квартир «под ключ», – рассказал глава городского округа Федор Филин.
Масштабные работы запланированы и в части благоустройства. В районе капитальным и косметическим ремонтом охватят 20 домов. В 9 домах приведут в порядок системы электроснабжения и водоотведения. Список продолжает расширяться. Управляющие компании проводят встречи с жителями, и графики ремонтов корректируются.
Продолжатся работы по капитальному ремонту дорог и придомовых территорий. В райцентре приведут в порядок Приморскую, Горную, Речную, Ударную, Рабочую и другие улицы.
Из масштабных объектов – уже в этом году в Шахтерске завершается строительство центра культурного развития, начальной школы на 400 мест, дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов.
- Сейчас почти 300 наших воспитанников обучаются в здании 1951 года постройки. Поэтому все мы с нетерпением ждем нового красивого центра культурного развития. Мы уже предварительно оценили комфортные просторные помещения и остались очень довольны. Уже совсем скоро можно будет провести там первое занятие, – рассказала директор детской школы искусств имени А.К. Лядова Ольга Вылекжанина.
В трехлетнем плане предусмотрен также капитальный ремонт краеведческого музея и углегорской поликлиники. Для центральной районной больницы приобретут компьютерный томограф, а для поликлиники Шахтерска – современной рентген-аппарат. В школах Лесогорского и Бошняково отремонтируют пищеблок, в школе Краснополья – внутренние помещения.
- Я регулярно посещаю районы Сахалинской области и провожу встречи с людьми. Жители Углегорского района – активные, неравнодушные – каждый раз поднимают множество актуальных вопросов. О разбитых дорогах, грязной воде, обшарпанных фасадах, нехватке медицинского оборудования. Углегорский городской округ – один из самых экономически благополучных в нашем регионе. И люди в угледобывающем районе хотят жить хорошо. Правительству области я поручил совместно с муниципальной администрацией разработать комплексный трехлетний план развития района. В нем нашли отражение все социально значимые вопросы, которые задавали жители Углегорска и сел района. Следить за исполнением этого плана будем со всей строгостью, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
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