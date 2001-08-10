"Поронайский лед-2023" соберет участников в субботу 4 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Поронайского городского округа пройдет на реке Поронай уже в 15-ый раз. По традиции в программе будут личные соревнования среди мужчин, женщин, детей и лиц с ОВЗ. В каждой категории предусмотрены призы от спонсоров и организаторов. Также будут разыграны призы в номинациях – "Первая выловленная корюшка", "Лучший бурильщик", "Лучшая бурильщица", "Самая длинная рыба у женщин", "Самая длинная рыба у мужчин".

Испытать рыбацкую удачу все желающие приглашаются 4 марта на реке Поронай в районе о. Северный. Начало первенства – 9:30