Тихоокеанское
информационное агентство
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17:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

"Поронайский лед-2023" соберет участников в субботу 4 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Поронайского городского округа пройдет на реке Поронай уже в 15-ый раз. По традиции в программе будут личные соревнования среди мужчин, женщин, детей и лиц с ОВЗ. В каждой категории предусмотрены призы от спонсоров и организаторов. Также будут разыграны призы в номинациях – "Первая выловленная корюшка", "Лучший бурильщик", "Лучшая бурильщица", "Самая длинная рыба у женщин", "Самая длинная рыба у мужчин".
 
Испытать рыбацкую удачу все желающие приглашаются 4 марта на реке Поронай в районе о. Северный. Начало первенства – 9:30
 
Регистрация участников начинается с 21 февраля 2023 года с 09.00 часов до 16.30 часов в рабочие дни по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, 76, кабинет № 300,  или по телефонам 89241827205, 89147657614 электронный адрес: [email protected], а также в день проведения Первенства  -  с 07.30 часов до 08.45 часов.

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