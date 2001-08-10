Троицкие дошколята представили "Самое инновационное решение"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанники детского сада "Радуга" с успехом выступили на региональных соревнованиях по робототехнике. Мероприятие прошло в Южно-Сахалинске. Теперь детей приглашают показать мастерство на национальном соревновании в Екатеринбурге, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского района.
К региональному этапу воспитанники сельского детского сада готовились упорно. Для участия выставили две команды "Робо-шустрики" и "ЛегоРадуга". Под руководством Екатерины Шелкопляс и Татьяны Бочуговой мальчики и девочки подготовили два проекта. "Город будущего "Энерго". В этом городе используются альтернативные источники энергии. А также проект "Город радости". Здесь получают заряды радости и положительных эмоций для создания энергии. Эти проекты выбраны не случайно. Общая тема соревнований заявлена организаторами - "Энергозаряд".
- Наш детский сад всегда идет на встречу самым смелым затеям, позволяя детям фантазировать, пробуждая в них стремление создавать что-то новое. Именно поэтому в "Радуге" реализуется несколько направлений по программам дополнительного образования, одним из которых является робототехника. Ребята нашего детского сада третий год занимаются конструированием, - рассказала наставник команд Татьяна Бочугова
После жаркой борьбы между командами практически со всего Сахалина "ЛегоРадуга" одержала победу в номинации "Награда за стремление к знаниям". "Робо-шустрики" победили в номинации "Самое инновационное решение", что дает им право принимать участие в Национальном этапе соревнований по робототехнике в г. Екатеринбурге. Педагоги совместно с родителями сопровождали и поддерживали юных победителей в течение всех конкурсных испытаний.
Напомним, в 2022 году представители детского сада "Радуга" принимали участие в Национальном чемпионате по робототехнике г. Москва. Тогда дети одержали победу в номинации "За победу над обстоятельствами".
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