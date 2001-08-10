Южно-сахалинским водителям напомнили об опасности использования гаджетов за рулем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Центра городской мобильности совместно с инспекторами ОГИБДД УМВД России по г. Южно-Сахалинску провели профилактический рейд в рамках проекта "Стоп-гаджет". С автолюбителями проведены разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения участников дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Особое внимание было уделено вопросу недопустимости использования мобильных устройств, смартфонов во время управления транспортным средством. Как рассказал заместитель начальника отдела Центра управления городской мобильностью города Александр Шматков, нередко причиной возникновения аварийных ситуаций является именно человеческий фактор.

- На записях с камер видеонаблюдения можно видеть, как водители во время движения разговаривают по телефону, используют другие устройства, отвлекающие их внимание. Это очень опасно. Просматривая сообщения на экране или набирая текст, люди повышают риски возникновения ДТП, - рассказал Александр Шматков.

Старший инспектор группы пропаганды ОИГИБДД УВД России по Сахалинской области Ксения Пронькина отметила, что опасные ситуации создают не только водители, но и пешеходы. При переходе проезжей части рекомендуется убрать предметы, которые могут помешать оценить ситуацию на дороге.

Добавим, помощь в изготовлении информационных листовок организаторам рейда оказала компания "Сахалин Энерджи". В Южно-Сахалинске регулярно проходят рейды с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий. В мероприятиях также принимают участие волонтеры и группы родителей. Они в том числе рассказывают жителям областного центра о необходимости использования удерживающих устройств для детей, светоотражающих элементов, напоминают о других правилах поведения участников дорожного движения.