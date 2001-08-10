Тихоокеанское
информационное агентство
28 Февраля 2023
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В Сахалинской области проверят систему оповещения
15:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории трёх районов Сахалина возможен сход снежных лавин

На территории трёх районов Сахалина возможен сход снежных лавин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 февраля лавиноопасно на территории Невельского, Холмского районов и города Южно-Сахалинск. 1 марта лавиноопасно на территории Невельского района, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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