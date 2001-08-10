Мэр Сергей Надсадин презентовал Южно-Сахалинск на федеральном марафоне «Муниципальный диалог»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Форум, организованный Всероссийской ассоциацией органов местного самоуправления (ВАРМСУ), прошел накануне в Москве. К телемосту со столицей подключились около 80 тысяч мэров, глав поселений и представителей администраций, в том числе из новых российских регионов. Всего мероприятие объединило представителей 89 субъектов РФ и более 19 тысяч муниципальных образований.

Участие в форуме, посвященном обмену опытом между муниципалитетами и выработке эффективных управленческих решений, принял первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Он подчеркнул значимость состоявшегося диалога, что особенно важно сейчас, когда на всех уровнях власти должны не только противостоять вызовам, а находить возможности для развития территорий и создания комфортных условий для людей.

- Сегодня особенно важной становится скорость принятия решения. И здесь роль муниципалитетов ключевая. Находясь ближе к людям, вы лучше понимаете их запросы. О работе всей вертикали власти наши жители судят по тому, как их нужды и потребности удовлетворяются на муниципальном уровне. Важно, чтобы лучшие муниципальные практики быстро становились достоянием всей страны, - обратился Сергей Кириенко к собравшимся.

По приглашению руководства ВАРМСУ, первым из мэров открыл марафон Сергей Надсадин. Он поблагодарил сопредседателя ассоциации Ирину Гусеву и исполнительного директора ВАРМСУ, члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ивана Цецерского за возможность представить дальневосточный муниципалитет на столь знаковом мероприятии.

- Считаю, что и сама Ассоциация, и запущенный марафон стали для всего муниципального сообщества страны некой точкой сбора и аккумуляции созидательных идей. Да, проблемы есть, но в целом отмечу положительный настрой глав местных самоуправлений. Много различных практик, которые должны быть востребованы и переданы другим мэрам, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Презентуя в формате ВКС Южно-Сахалинск, мэр, в первую очередь, акцентировал внимание коллег на том, что сейчас необходимо уходить от обсуждения мелких и несистемных вещей. Сергей Надсадин отметил, что самый главный эффект деятельности местного самоуправления заключается в улучшении качества жизни людей.

Говоря о взаимодействии с региональной властью, глава областного центра подчеркнул, что сегодня муниципалитет при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и команды правительства Сахалинской области внедряет современные методы проектного управления, управления с помощью данных и другие цифровые технологии. Это позволяет системно решать ключевые вопросы жизнеобеспечения муниципалитета и благосостояния людей.

Вместе с тем ключевые приоритеты Сергея Надсадина и всей управленческой команды администрации неизменны. Это строительство жилья и объектов социальной сферы, газификация, благоустройство и совершенствование работы общественного транспорта.

Если опираться на конкретные цифры, в этом году в городе будет построено и введено в эксплуатацию около 252 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, планируется расселить почти 4 тыс. квадратных метров: еще 88 южно-сахалинских семей переедут в новые комфортные квартиры. Уже весной заселится новый дом в Березняках. В планировочном районе Ново-Александровск по пер. Горького возводится дом на 102 квартиры. На ул. Больничной готовится площадка под строительство двух многоквартирных домов на 180 квартир. Сюда переедут жильцы из старых общежитий на Компроспекте.

Ежегодно преображаются около 400 городских дворов. Примерно до 30 территорий у многоквартирных домов ремонтируют капитально — с заменой коммунальных сетей, обустройством проездов, озеленением. В этом году Южно-Сахалинск присоединился к партийному проекту «Единой России» «Мой двор. Мой подъезд»: благодаря субсидиям из бюджета управляющие компании приводят в порядок многоквартирные дома и подъезды.

Южно-Сахалинск активно газифицируется. В текущем году к газоснабжению планируется подключить еще около тысячи новых абонентов. На экологически чистые виды топлива переходят городские котельные, общественный и личный транспорт людей.

В городе появляются новые общественные пространства и скверы. Так, с 2017 года благоустроены скверы, расположенные вдоль улицы Сахалинской (Крузенштерна, Рудановского, Головнина и Невельского), вдоль проспекта Победы (Аллея энергетиков, сквер им. А.С. Пушкина), сквер Авиаторов, сквер у площади Победы и др. В этом году будет благоустроена территория в районе пересечения пр. Мира с ул. Пуркаева. Важно, что объекты для формирования комфортной городской среды выбирают сами южносахалинцы. Летом должен завершиться первый этап работ по комплексному благоустройству набережной реки Рогатка, которое предусматривает увеличение площади комфортных рекреационных зон.