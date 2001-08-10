Жители Южно-Сахалинска выберут проект благоустройства городской среды, который может получить федеральное финансирование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После публикации ряда информационных сообщений о выдвижении проекта реконструкции набережной реки Рогатки во Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды, в администрацию Южно-Сахалинска и социальные сети поступили сообщения от жителей областного центра с просьбой вынести на общественное обсуждение благоустройство других мест отдыха в городе.
В частности, это проект благоустройства сквера Геологов, который расположен в районе ул. Сахалинской, 102. Еще одна часто встречающаяся инициатива — обустройство сквера Молодежного в Ново-Александровске. Ранее жители просили включить эти территории в план благоустройства областного центра.
Выбранная горожанами концепция благоустройства будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Инициативы оценивает экспертная комиссия, в состав которой входят специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологи и др. В числе критериев для принятия положительного решения — участие и интерес жителей к воплощению проекта. Инициативы, получившие высшую оценку, будут поддержаны федеральным финансированием.
Первый этап общественных обсуждений состоится завтра, 15 февраля, в 18.00 в актовом зале детской школы искусств №2 по адресу: ул. Карла Маркса, 51-а. Приглашаются все желающие.
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