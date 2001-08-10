Валерий Лимаренко решил квартирный вопрос для инвалида 1 группы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителя Корсаковского района переселят из аварийного жилья в кратчайшие сроки. Решение было принято на встрече губернатора с сахалинцами, в чьих семьях есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря регулярным личным приемам, которые проводит глава региона, в индивидуальном порядке рассматриваются вопросы нуждающихся в помощи людей и принимаются эффективные меры, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На одной из последних встреч представитель инвалида из Корсаковского района рассказал, что мужчина с травмой позвоночника не может выходить из дома, а решение его квартирного вопроса затянулось на несколько лет. Он проживает с престарелой матерью в двухэтажном деревянном доме, признанным аварийным. Полы прохудились, и передвигаться по квартире на инвалидной коляске стало невозможно. А строительство единственного строящегося дома в селе, где они проживают, несколько раз замораживалось.
- Человека необходимо переселить в комфортную квартиру в кратчайшие сроки. Задача главе района - предоставить жилье в новостройке до 1 марта. В доме должно быть оборудование - пандус или подъемник, чтобы мужчине было удобно перемещаться, - сказал Валерий Лимаренко.
Другой вопрос главе региона поступил от мамы семилетнего мальчика. На протяжении года женщина не может оформить инвалидность для сына. Возникли трудности с прохождением врачей, а медицинские документы приходилось переделывать несколько раз. Губернатор распорядился пригласить к нему ответственных исполнителей и провести служебное расследование. Инвалидность должна быть оформлена в течение недели.
Своей проблемой поделился также представитель южно-сахалинского отделения общества инвалидов. Им не хватает людей, кто мог бы сопровождать инвалидов-"колясочников" на прогулки. Решить задачу взялось региональное министерство социальной защиты. В организацию будут приезжать волонтеры. Для дальних поездок ведомство начнет предоставлять обществу инвалидов специально оборудованный транспорт.
Отметим, что эффективно решать вопросы жителей с ограничениями по здоровью позволяет межведомственное взаимодействие. В ходе приемов сахалинцам оказывают консультации руководители нескольких ведомств: областных министерств социальной защиты, здравоохранения, медико-социальной экспертизы и фонда пенсионного и социального страхования.
Встречи губернатора с инвалидами проходят еженедельно с прошлого года. Все вопросы граждан глава региона держит на личном контроле. К примеру, в результате одного из приемов автопарк службы "Инватакси" пополнился специальным автомобилем для перевозки лежачих больных. Пока первая машина появилась в Южно-Сахалинске, при необходимости служба будет отрабатывать заявки жителей Анивского, Долинского, Холмского и Корсаковского районов. Транспорт предназначен для перевозки людей от дома до медицинского учреждения, либо до места реабилитации.
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