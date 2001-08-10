Четыре школы Южно-Сахалинска модернизируют по программе развития образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году участие в программе "Модернизация школьных систем образования" принимают участие лицей №1, гимназия №2, СОШ №5, СОШ №3. Программа включает не только капитальный ремонт, но и обновление материально-технической базы, повышение квалификации педагогов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Каждая из образовательных организаций провела анализ собственных потребностей. В рамках проекта в школах появится новое современное оборудование, обновятся учебные пособия. Кроме того, в учебных учреждениях будет обустроено пространство для учеников - центр детских инициатив. Это зона, где ребята смогут обсуждать свои проекты, делиться тем, что бы они хотели изменить в школьной жизни, - отметила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.

Так, например, в лицее №1 в программа модернизации затронет кабинеты, в которых идет углубленное изучение естественнонаучных дисциплин: химии, физики, информатики, биологии. Будут закуплены цифровые лаборатории по оптике, молекулярной физике, термодинамике, механике, естествознанию, приобретены станки с числовым программным управлением для технологии, комплекты по робототехнике.

Как отмечают в лицее, в работу по преобразованию учебного пространства активно включились педагоги, ученики и родители ребят. Лицеисты создали 3D-визуализацию будущих зон отдыха. Также совместно обсуждался проект модернизации аудиторий, его цветовые решения.

- Модернизация - это всегда долгожданное событие для любой образовательной организации. Если мы хотим, чтобы дети получили качественные знания, мы всегда должны работать на некое опережение. Мы планируем, что программа развития лицея в дальнейшем будет нацелена на эталонные критерии, которые сейчас ставятся перед любой образовательной организацией. Здесь мы особое внимание уделяем знаниям, воспитанию, творчеству, профориентации, организации благоприятного школьного климата. В целом хочется создать комфортную образовательную среду, где и дети, и наши учителя смогут раскрыть свой потенциал, - рассказала директор лицея №1 Ольга Меркулова.

Кроме того, в рамках программы в образовательном учреждении планируют обновить стулья, парты, зоны отдыха, создать коворкинг, центр детских инициатив, преобразить библиотеку.

Будет уделено внимание и внеурочной деятельности. Предполагается развитие школьного театра, создание медиацентра, издательско-полиграфического центра.

Обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях города будет проходить в течение года. Основные мероприятия по модернизации планируется завершить к началу нового учебного года.

Добавим, программу "Модернизация школьных систем образования" в рамках государственной программы "Развитие образования" реализует Минпросвещения России совместно с Минстроем России и регионами страны. Программа реализуется при совместном финансировании с правительством Сахалинской области.

В прошлом году в ходе проекта в Южно-Сахалинске были обновлены три общеобразовательных учреждения: гимназия №1, СОШ №1, № 22.