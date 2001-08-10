Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2023
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15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На сахалинского водителя, отказавшегося проходить медобследование, завели уголовное дело

На сахалинского водителя, отказавшегося проходить медобследование, завели уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 13 октября прошлого года обвиняемый, находясь во дворе своего дома в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать в село Горное Макаровского района.

В дальнейшем он был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов на автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха. Инспекторы при разговоре с водителем обратили внимание на наличие у него явных признаков опьянения.В связи с этим он был отстранен от управления транспортным средством.

Водителю было предложено пройти проверку на состояние алкогольного опьянения в центральной районной больнице, отчего он отказался. Поскольку ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, то, с учетом примечания 2 к статье 264 УК РФ, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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