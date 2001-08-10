На сахалинского водителя, отказавшегося проходить медобследование, завели уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что днем 13 октября прошлого года обвиняемый, находясь во дворе своего дома в состоянии алкогольного опьянения, решил поехать в село Горное Макаровского района.

В дальнейшем он был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов на автодороге сообщением Южно-Сахалинск – Оха. Инспекторы при разговоре с водителем обратили внимание на наличие у него явных признаков опьянения.В связи с этим он был отстранен от управления транспортным средством.

Водителю было предложено пройти проверку на состояние алкогольного опьянения в центральной районной больнице, отчего он отказался. Поскольку ранее мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, то, с учетом примечания 2 к статье 264 УК РФ, гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.