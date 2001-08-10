Еще одной южносахалинской семье оказали помощь в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация проекта «Антибедность», направленного на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

История каждой семьи рассматривается индивидуально. Разрабатывается дорожная карта, в которой отражены конкретные шаги по улучшению материального положения. Гражданам помогают оформить документы на социальные выплаты, содействуют в трудоустройстве и переобучении, открытии собственного дела. Также в эту работу активно включаются благотворители.

В непростой ситуации оказалась многодетная семья Шаровых. Из-за длительного лечения сын Артем проходит обучение в школе дистанционно. Для занятий мальчику необходим ноутбук. Помощь в приобретении устройства семье оказал депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен.

– Важно не оставаться в стороне, особенно когда речь идет о вопросах здоровья. Ноутбук поможет Артему выполнять уроки дистанционно, отметил Руслан Тен. В дальнейшем, если семье понадобится наша помощь, также не останемся в стороне и окажем содействие.

Артём учится в кадетской школе. Как рассказала его мама Оксана Николаевна, оценки у сына хорошие — мальчик учится на 4 и 5, в будущем мечтает освоить профессию спасателя, помогать людям.

- Благодарны, что не оставили в стороне. Не ожидали, что нам так быстро помогут в решении вопроса. С ноутбуком выполнять домашнее задание будет еще проще, – отметила Оксана Шарова.

Механизмы уникального по своей масштабности проекта «Антибедность» позволяют подходить к решению проблем конкретной семьи комплексно. Нередко новым этапом становится возможность профессионального роста. Так, в планах у мамы - пройти курсы кондитерского мастерства и оформить самозанятость.

Напомним, работа по оказанию поддержки южносахалинским семьям реализуется по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Многие ситуации рассматриваются в ходе личных приемов, которые проводит глава города. Работу с семьями также курируют вице-мэр Елена Федорова, специалисты департамента социальной политики.

На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве заключены с 357 южно-сахалинским семьями.