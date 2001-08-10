Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2023
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10 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от Мальково до мыса Свободный
14:41, | Новости общества Сахалина и Курил

10 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от Мальково до мыса Свободный

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 февраля, по информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в заливе Мордвинова припай устойчив от с. Мальково до м. Свободный на удалении от берега до 1 км. На остальных участках выходить на лед опасно.

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