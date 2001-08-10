С улиц Южно-Сахалинска за сутки вывезли более 3700 кубометров снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 9 февраля на расчистке улиц областного центра от снега и наледи были привлечены 118 единиц техники и 40 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено более 3700 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Днем на расчистке УДС были задействованы 125 единиц спецмашин и 132 рабочих. Дорожная обстановка на улицах областного центра стабильная. В случае неудовлетворительного состояния проезжей части или тротуаров горожане могут оставить обращение в диспетчерскую департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-475.
С 13 февраля временно закроют внутриквартальный проезд от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ "Коралл" пр. Мира, 66 в связи с работами по прокладке сетей теплоснабжения. Ограничение будет действовать по 26 февраля. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов в этом районе.
Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают мониторинг дворовых территорий многоквартирных домов. Сегодня сотрудники проводят осмотр качества расчистки дворов по ул. Комсомольской, Горького, Сахалинской. Также ведется адресная работа по обращениям граждан.
Напомним, горожане могут сообщать о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
На городские маршруты сегодня вышли 177 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте https://www.go2bus.ru/. При нарушении автобусом графика движения просьба обращаться по телефону единого оператора 55-65-15.
Актуальная информация о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью https://t.me/tsugm.
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