С улиц Южно-Сахалинска за сутки вывезли более 3700 кубометров снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 9 февраля на расчистке улиц областного центра от снега и наледи были привлечены 118 единиц техники и 40 рабочих. В течение суток на снежные полигоны вывезено более 3700 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Днем на расчистке УДС были задействованы 125 единиц спецмашин и 132 рабочих. Дорожная обстановка на улицах областного центра стабильная. В случае неудовлетворительного состояния проезжей части или тротуаров горожане могут оставить обращение в диспетчерскую департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-475.

С 13 февраля временно закроют внутриквартальный проезд от дома №64Б по пр. Мира до ТЦ "Коралл" пр. Мира, 66 в связи с работами по прокладке сетей теплоснабжения. Ограничение будет действовать по 26 февраля. Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов в этом районе.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают мониторинг дворовых территорий многоквартирных домов. Сегодня сотрудники проводят осмотр качества расчистки дворов по ул. Комсомольской, Горького, Сахалинской. Также ведется адресная работа по обращениям граждан.

Напомним, горожане могут сообщать о фактах неудовлетворительной расчистки придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

На городские маршруты сегодня вышли 177 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта можно на сайте https://www.go2bus.ru/. При нарушении автобусом графика движения просьба обращаться по телефону единого оператора 55-65-15.

Актуальная информация о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, ДТП, неработающих светофорах оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью https://t.me/tsugm.