10:51, | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Синегорска и Санаторного приглашают приобрести свежую навагу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 9 февраля, выездная торговля будет осуществляться на двух точках по следующим адресам:
- с 12.00 до 14.00 в Синегорске, напротив дома №45 по ул. Коммунистической (площадка бывшего рынка);
- с 14.30 до 15.00 в Санаторном, около магазина "Кристина".
Цена за килограмм наваги - 80 руб. Реализует ИП Власов И.В.
Торговля осуществляется в рамках реализации проекта "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой", рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.
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Новости общества Сахалина и Курил
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