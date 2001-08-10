Тихоокеанское
информационное агентство
9 Февраля 2023
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10:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Синегорска и Санаторного приглашают приобрести свежую навагу

Жителей Синегорска и Санаторного приглашают приобрести свежую навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 февраля, выездная торговля будет осуществляться на двух точках по следующим адресам:

- с 12.00 до 14.00 в Синегорске, напротив дома №45 по ул. Коммунистической (площадка бывшего рынка);

- с 14.30 до 15.00 в Санаторном, около магазина "Кристина".

Цена за килограмм наваги - 80 руб. Реализует ИП Власов И.В.

Торговля осуществляется в рамках реализации проекта "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой", рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

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