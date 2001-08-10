7 тысяч домовладений на Сахалине планируют подготовить к приемке газа в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это почти в 3,5 раза больше, чем подготовили в прошлом году. На сегодня собрано свыше 13 тысяч заявок от сахалинцев, которые хотят подключить свои дома к экологически чистому топливу. Газификация частного сектора улучшит качество воздуха в островных городах, а каждой конкретной семье позволит сэкономить на отоплении и избавит от хлопот с углем и дровами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На заседании правительства Сахалинской области губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить темпы догазификации в регионе. Активная работа предстоит в районах, где в ближайшие годы ожидается приход чистого топлива. Среди них Холмский, Томаринский, Долинский, Корсаковский, Смирныховский, Макаровский, Поронайский городские округа.

- Сейчас необходимо по максимуму собрать заявки от людей, которые желают газифицировать свои дома. Инвестиционная программа Газпрома не будет длиться вечно и нужно по максимуму обеспечить сахалинцев чистым топливом, пока есть возможность сделать это бесплатно, - отметил Валерий Лимаренко.

Как рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Игорь Бутовский, за прошедшую неделю к газу подключили 36 потребителей. Динамика растет. Чтобы достичь необходимых показателей, планируется выйти на 54 подключения в неделю.

Экологически чистое топливо пришло в дом пенсионеров из Корсакова Михаила и Светланы Ким в конце прошлого года.

- Мы так рады! Печку, наконец-то, больше топить не надо, нет больше грязи и сажи. С котлом дома хорошо, тепло. Власти помогли нам со всеми бумажными хлопотами, и компенсацию мы получили быстро, - рассказали хозяева газифицированного дома.

Отметим, инициатива депутатов "Единой России" о догазификации была поддержана Президентом Владимиром Путиным. В островном регионе волонтеры "Единой России" оказывают поддержку в проведении догазификации - обходят сахалинцев по домам, проводят консультации по процедуре подключения к газу, помогают с подачей документов.

В Сахалинской области оказываются беспрецедентные меры поддержки тем, кто решил подключиться к экологически чистому топливу. Жителям региона возмещают до 152 тысяч рублей на подготовку домовладения к приему газа - устройство внутридомовой системы газоснабжения, фасадные газопроводы, монтаж оборудования. Право на эту меру поддержки имеют все сахалинцы. Помимо этого, в трех городских округах льготным категориям граждан компенсируют часть затрат на покупку внутридомового газоиспользующего оборудования - плит, водонагревателей, отопительных котлов, приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации. Сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей в Южно-Сахалинске и Анивском районе, 60 тысяч рублей - в Корсаковском.

В островном регионе действует Единый оператор газификации - АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" (представитель ООО "Газпром газификация"). Подать заявку на подключение дома к чистому топливу можно в офисах компании, отделениях МФЦ, а также через портал Госуслуг. Организована горячая линия: *0065 с мобильного телефона или 8-800-302-0065 со стационарного.

Напомним, в Сахалинской области по инициативе Валерия Лимаренко совместно с Газпромом реализуется масштабная программа газификации. До 2025 года планируется создать техническую возможность для газификации всех районов островной области. На Курилах предусмотрена автономная газификация за счет технологий СПГ. В январе этого года уровень газификации Сахалинской области превысил 57%, еще несколько лет назад этот показатель был почти в три раза меньше.