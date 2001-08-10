Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2023
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16:11, | Новости общества Сахалина и Курил

Безработным жителям Южно-Сахалинска предлагают пройти бесплатное профессиональное обучение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский центр занятости населения приглашает безработных граждан пройти бесплатное профессиональное обучение в 2023 году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кадровый центр Южно-Сахалинска ведет набор безработных граждан в группы на профессиональное обучение по профессиям:

- водитель с категории «С»;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- охранник 4 разряда;

- младший воспитатель;

- водитель погрузчика.

Обращаться в отдел профессионального обучения и профессиональной ориентации (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 283А, 3 этаж, каб. 31,32). Справки по телефону: 42-44-83. Услуга предоставляется бесплатно.

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