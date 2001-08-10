Южносахалинским малышам рассказали, как правильно чистить зубы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Недели ответственного отношения к здоровью полости рта, которая проходит с 6 по 12 февраля, в детском санатории «Доброе утро» состоялось интерактивное занятие со стоматологическим гигиенистом Ксенией Головко, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовали специалисты Центра общественного здоровья в рамках программы «Здоровые дети - здоровое общество», которая реализуется совместно с администрацией Южно-Сахалинска.

Беседы по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни для детей позволят в будущем сохранить и укрепить здоровье. Гигиена полости рта - одна из важнейших тем, которую раскрывают специалисты на своих занятиях.

Малышам простым языком объясняют, почему важно дважды в день чистить зубы, как именно это стоит делать и какими средствами, кроме щётки, стоит вооружиться. Для того, чтобы информацию было проще запомнить, врач проводит творческий интерактив: дети учатся правильной технике в процессе рисования травы, неба и солнца. Так они запоминают, что верхние и нижние зубы нужно чистить «выметающими» движениями, а жевательные - круговыми. Данная техника разработана почётным президентом профессионального общества гигиенистов стоматологических в России, кандидатом медицинских наук Светланой Шевченко.

Теоретические знания сразу подкрепляются практическим заданием. Под присмотром специалистов каждый ребёнок пробует почистить зубы на розовой пантере с зубами. На все вопросы дети получают развёрнутые ответы, а в конце встречи получают в подарок от Центра общественного раскраску «Витаминчик» о здоровом образе жизни.