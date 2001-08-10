Южносахалинцам напоминают о действиях при обнаружении подозрительных предметов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях личной безопасности и безопасности других людей при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить о находке в отделение полиции или по телефону 112, об этом жителям и гостям Южно-Сахалинска напоминают в управлении Росгвардии по Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
При этом следует сообщить время, место, обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте его обнаружения. Также нужно способствовать оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей и транспорта, эвакуации людей из помещения. По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников правоохранительных органов, следует действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.
Если вы оказались в толпе на митинге, празднике, концерте и тому подобных мероприятиях, не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских колясок, бесхозных чемоданов. Часто именно в этих местах закладывается взрывчатка силами, стремящимися к дестабилизации обстановки.
При обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается:
1. Трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;
2. Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать тканными или другими материалами обнаруженный предмета;
3. Пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами вблизи обнаруженного предмета;
Также запрещается передавать ложную, искаженную информацию о готовящемся террористическом акте.
Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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