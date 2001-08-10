В Южно-Сахалинске литым асфальтом отремонтировали 420 квадратных метров дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Технология позволяет работать при минусовых температурах. Подрядные организации заполняют дорожные дефекты литым асфальтом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети для удобства автомобилистов проводят в вечернее и ночное время. Это мера позволяет поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии до наступления среднесуточных плюсовых температур, когда начинаются основные дорожные работы.
Отметим, работы ведутся по поручению мэра города Сергея Надсадина. Ранее глава областного центра принял решение проводить ремонт автодорог методом литого асфальтирования не дожидаясь наступления весны.
Так, в ночь на 8 февраля, специалисты завода Федотова привели в порядок участок улицы Чехова. Подробнее о зимнем стандарте содержания дорог рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.
- Всего с начала зимнего периода отремонтировано около 420 квадратных метров асфальта на разных улицах Южно-Сахалинска. Мы постоянно ведем мониторинг состояния дорожного покрытия. Работа будет продолжаться дальше, в ходе мониторинга выявлено еще около 80 квадратных метров дефектов, которые будут устранены. По мере повышения температуры воздуха, объемы работ будут увеличиваться.
Напомним, в данный момент температурный режим не позволяет применять стандартный асфальтобетон, который используется при ремонте дорог. Поэтому для устранения локальных дефектов используют так называемый литой асфальт.
Отметим, работы восстановлению асфальта ведутся подрядными организациями в рамках контрактов по содержанию дорог. В ближайших планах дорожников - отремонтировать около 80 кв. м. полотна на участках по пр. Мира, ул. Комсомольской, ул. Хабаровской, ул. Ленина, ул. Невельской, ул. Сахалинской.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:44 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты за воду в феврале
09:40 Сегодня Почти 160 тонн наваги, камбалы, трески и другой рыбы продали в Сахалинской области в январе
14:57 Сегодня Сахалинец продал машину, а потом написал заявление об ее угоне
10:54 Сегодня При тушении пожара в Охе обнаружено тело местного жителя
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
15:08 3 Февраля Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности
- 17:12 3 Февраля На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?