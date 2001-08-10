В Южно-Сахалинске литым асфальтом отремонтировали 420 квадратных метров дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Технология позволяет работать при минусовых температурах. Подрядные организации заполняют дорожные дефекты литым асфальтом, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети для удобства автомобилистов проводят в вечернее и ночное время. Это мера позволяет поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии до наступления среднесуточных плюсовых температур, когда начинаются основные дорожные работы.

Отметим, работы ведутся по поручению мэра города Сергея Надсадина. Ранее глава областного центра принял решение проводить ремонт автодорог методом литого асфальтирования не дожидаясь наступления весны.

Так, в ночь на 8 февраля, специалисты завода Федотова привели в порядок участок улицы Чехова. Подробнее о зимнем стандарте содержания дорог рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.

- Всего с начала зимнего периода отремонтировано около 420 квадратных метров асфальта на разных улицах Южно-Сахалинска. Мы постоянно ведем мониторинг состояния дорожного покрытия. Работа будет продолжаться дальше, в ходе мониторинга выявлено еще около 80 квадратных метров дефектов, которые будут устранены. По мере повышения температуры воздуха, объемы работ будут увеличиваться.

Напомним, в данный момент температурный режим не позволяет применять стандартный асфальтобетон, который используется при ремонте дорог. Поэтому для устранения локальных дефектов используют так называемый литой асфальт.

Отметим, работы восстановлению асфальта ведутся подрядными организациями в рамках контрактов по содержанию дорог. В ближайших планах дорожников - отремонтировать около 80 кв. м. полотна на участках по пр. Мира, ул. Комсомольской, ул. Хабаровской, ул. Ленина, ул. Невельской, ул. Сахалинской.