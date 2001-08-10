Валерий Лимаренко встретился с сахалинскими бойцами на передовой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочую поездку в Донецкую Народную Республику губернатор начал со встречи с островными защитниками. Глава региона вручил военнослужащим высокие государственные награды, передал новейшие квадрокоптеры, а также проверил условия службы и быта бойцов и в неформальной обстановке ответил на их вопросы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Указом президента РФ медалью «За отвагу» награжден сержант Олег Салухов. Ордена Мужества удостоены рядовой Андрей Буторин. и старший лейтенант Михаил Катков. Медаль «За укрепление боевого содружества» вручили ефрейтору Андрею Казакевичу. Сахалинские бойцы отличились в ходе специальной военной операции при защите государственных интересов Российской Федерации. Защитники признались, что не ожидали таких высоких государственных наград за свою службу.

– Ночью противник пошел в контрнаступление, был сильный минометный обстрел. У моего командира пропала связь, и он отправил меня устранить порыв. Честно, было страшно. Это был мой первый рывок под снарядами. Я получил тогда контузию, но самое главное – связь восстановил. Наши дали координаты, откуда ведется обстрел. По ним ударили, и контрнаступление на этом захлебнулось, – поделился командир взвода – начальник связи Михаил Катков.

А интуиция военного инженера Андрея Буторина. спасла жизни нескольких десятков российских бойцов.

– На Изюмском направлении мы попали в окружение, начался обстрел. Ничего не видно было – трава высокая. И сработало какое-то шестое чувство. Я посмотрел налево, заметил пулеметный расчет, выстрелил туда и уничтожил его, – рассказал защитник.

На встрече с губернатором военнослужащие поблагодарили за то, что их теперь регулярно навещают жены и матери – участницы новой женской общественной группы, созданной по инициативе Валерия Лимаренко. Они помогают бойцам в быту, доставляют посылки, собранные сахалинцами и курильчанами. Расходы на поездки женщин на Донбасс взяла на себя партия «Единая Россия».

– Я постоянно на связи с женами и матерями наших защитников. Они подсказывают, как улучшить условия службы, и мы мгновенно принимаем решения. К примеру, после первой поездки мамы рассказали, что у бойцов есть сложности со стиркой вещей. Мы оборудовали прачечную и упростили быт военных. И впредь будем оказывать всю необходимую помощь нашим защитникам, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Я невероятно горжусь сахалинцами и курильчанами, которые сейчас на передовой защищают рубежи нашей Родины. Вы служите со всей самоотверженностью и получаете за это высочайшие ордена и медали. Мы не сомневаемся в вашей победе и ждем скорейшего возвращения домой!

Глава региона передал защитникам новейшие квадрокоптеры, с помощью которых можно эффективно вести разведку и доставлять «грузы».

– Такие беспилотники оснащены приборами ночного видения и системой сброса. Спасибо за поставки техники и за посылки из дома, которые согревают нас в холодных окопах! Это помогает нам шаг за шагом идти к победе, – поблагодарили бойцы.

Отметим что технику и инвентарь, необходимые для успешного ведения боевых действий, Сахалинская область закупает и самостоятельного производит по заявкам от военного командования.