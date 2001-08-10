Мэр Южно-Сахалинска поблагодарил руководителей предприятий, которые помогли обустроить городок для мобилизованных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр областной столицы Сергей Надсадин встретился с представителями южно-сахалинских строительных компаний, которые присоединились к проекту «Сопричастность». На добровольной основе они подключились к вопросам строительства жилых и бытовых помещений для тех, кто проходит боевую подготовку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин вручил участникам встречи благодарственные письма, особо отметив их большой вклад и личное участие. В общей сложности на полигоне в городке для мобилизованных благодаря строительным предприятиям появились три теплых корпуса столовой, подсобные помещения, два помещения с умывальниками, обустроенная туалетная комната, казармы.

- Спасибо вам за неравнодушие, за ту работу, которая выполнена от чистого сердца. В рамках проекта «Сопричастность», инициированного губернатором, южносахалинцы делают многое - посылки с трогательными письмами и нужными вещами регулярно отправляются бойцам. Отрадно, что вы не остались в стороне. Когда в стране была объявлена частичная мобилизация, вы очень быстро откликнулись. И благодаря вашим усилиям в городке, где ребята проходили подготовку, обустроены помещения со всем необходимым. Убежден, если бизнес имеет социальную направленность, дело будет успешным, оно будет развиваться, и ваша работа это подтверждает, - отметил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

В Южно-Сахалинске проживает много отзывчивых, неравнодушных жителей. Волонтеры активно помогают участникам специальной военной операции, семьям военнослужащих и мобилизованных. Всевозможную помощь оказывает администрация Южно-Сахалинска. Добрых людей оказалось много и среди представителей предпринимательского сообщества.