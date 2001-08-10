Навагу по цене от 70 рублей продают сегодня, 8 февраля, в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 февраля, в Южно-Сахалинске вновь будут продавать свежую рыбу по доступным ценам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет идти на нескольких площадках. Так, с 10 до 19 часов навагу по цене от 70 до 90 руб. можно будет приобрести по адресам:

- северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17г;

- южнее дома №26 по ул.Пограничной, у ТЦ «Янтарь»;

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета «Столичный»;

- северо-западнее пересечения ул. Сахалинской и ул. Лермонтова.

Рыбу реализует ИП Дорожкин А. М.

На торговом месте по адресу: пр.Мира 106а с 11.00 до 16.00 можно будет купить навагу по цене от 50 до 80 руб. за кг и камбалу - 100 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В.

Также торговля навагой будет идти в планировочном районе Ново-Александровск на торговом месте западнее дома №1а по пер. Железнодорожный. Рыбу можно купить с 12 до 16 часов по цене 80 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Власов И.В.

Торговля идет в рамках реализации проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой по Сахалинской области».